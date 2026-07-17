Штрафи до 25,5 тис. грн: у Раді зареєстрували новий мовний законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає масштабне оновлення мовного законодавства. Документ пропонує внести зміни до 22 законів, розширити перелік осіб, які зобов'язані використовувати українську мову під час роботи, а також суттєво збільшити штрафи за порушення мовних норм. Крім того, ініціатива запроваджує нові вимоги для бізнесу, освіти, культури та органів влади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

У Раді пропонують оновити мовне законодавство

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який має на меті посилити захист української мови як державної. Автори документа пропонують комплексні зміни до чинного законодавства, усунення прогалин у мовних нормах та їх гармонізацію із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт покликаний удосконалити механізми реалізації права громадян на отримання інформації та послуг українською мовою, а також адаптувати окремі положення до сучасних умов.

Однією з ключових новацій є посилення адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства. Пропонується встановити штрафи у розмірі від 6 800 до 17 000 гривень. За повторне порушення протягом року сума санкцій може зрости до 20 400–25 500 гривень. При цьому за перше порушення уповноважений із захисту державної мови зможе обмежитися попередженням.

Хто має обов'язково використовувати українську мову

Документ також розширює перелік посад і професій, представники яких повинні володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків.

Зокрема, нові вимоги пропонують поширити на:

народних депутатів;

керівників державних наукових установ;

очільників державних закладів культури;

приватних виконавців;

арбітражних керуючих;

аудиторів та інші категорії.

Які зміни чекають бізнес

Законопроєкт передбачає низку нових правил щодо використання української мови у сфері послуг і публічного простору.

Зокрема, офіційні документи органів влади, державних і комунальних підприємств мають відповідати нормам державної мови. Право працівників користуватися українською пропонується гарантувати вже на етапі працевлаштування.

Крім того, продавці комп'ютерних програм повинні будуть заздалегідь повідомляти покупців, якщо програмне забезпечення не має українськомовного інтерфейсу.

Також пропонується встановити, що на вивісках, інформаційних табличках та інших написах для загального ознайомлення текст іншими мовами не може бути більшим за текст українською.

Нові правила для освіти та культури

Окремий блок змін стосується освітньої та культурної сфер. Документ пропонує запровадити окремі мовні вимоги для закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Також планується заборонити використання державної мови країни-агресора під час освітнього процесу в закладах позашкільної освіти.

Крім цього, законопроєкт передбачає заборону на публічне виконання, показ або демонстрацію творів, фонограм, відеограм і музичних кліпів, виконаних державною мовою держави-агресора.

Водночас приватним школам пропонують надати право самостійно визначати мову навчання, за винятком офіційної мови держави, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.

Повноваження громад можуть розширити

Законодавча ініціатива також пропонує надати органам місцевого самоврядування додаткові повноваження щодо розвитку та популяризації української мови на відповідній території.

Водночас місцеві державні адміністрації повинні сприяти розвитку мов корінних народів і національних меншин України.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за поширення та популяризацію небезпечних інтернет-челенджів серед школярів. Документ передбачає штрафи або громадські роботи для порушників, а також покарання для батьків неповнолітніх і керівників навчальних закладів, які приховуватимуть такі випадки. Автори ініціативи пояснюють, що законопроєкт покликаний захистити дітей від деструктивних онлайн-трендів, які можуть становити загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Також Новини.LIVE писали, що Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію окремих дій із порнографічними матеріалами за участю повнолітніх осіб. Документ пропонує скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання та інші дії з таким контентом між дорослими, водночас суттєво посиливши покарання за злочини, пов'язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією неповнолітніх. Законопроєкт ще має пройти друге читання.