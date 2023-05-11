Штайнмаєр пояснив, як напад Росії на Україну зруйнував безпеку в Європі

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Reuters/Blair Gable

Росія нападом на Україну зруйнувала загальноєвропейський безпековий порядок. Повернутися до нього буде неможливо навіть після завершення російсько-української війни.

Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив у інтерв’ю Radio Berlin Brandenburg.

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Зруйнований європейський порядок

За словами Штайнмаєра, повномасштабний напад Росії на Україну в лютому 2022 року позначився не тільки на цих двох країнах, а і на усьому Європейському контитенті.

Путінська агресія зруйнувала загальноєвропейський безпековий порядок.

"На жаль, цього європейського порядку безпеки більше не існує", — зазначив Штайнмаєр.

Ситуацію неможливо повернути назад

Крім того, пояснив президент Німеччини, навіть після припинення цієї війни уже буде неможливо повернутися до цього порядку.

Тобто зникне загальноєвропейська концепція, а Європа та Росія будуть думати про власну безпеку окремо.

Все це, підкреслив Штайнмаєр, було спричинене нападом Російської Федерації на Україну.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франком-Вальтер Штайнмаєр разом із Президентом України Володимиром Зеленським обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру.