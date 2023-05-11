Штайнмаєр пояснив, як напад Росії на Україну зруйнував безпеку в Європі
Росія нападом на Україну зруйнувала загальноєвропейський безпековий порядок. Повернутися до нього буде неможливо навіть після завершення російсько-української війни.
Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив у інтерв’ю Radio Berlin Brandenburg.
Зруйнований європейський порядок
За словами Штайнмаєра, повномасштабний напад Росії на Україну в лютому 2022 року позначився не тільки на цих двох країнах, а і на усьому Європейському контитенті.
Путінська агресія зруйнувала загальноєвропейський безпековий порядок.
"На жаль, цього європейського порядку безпеки більше не існує", — зазначив Штайнмаєр.
Ситуацію неможливо повернути назад
Крім того, пояснив президент Німеччини, навіть після припинення цієї війни уже буде неможливо повернутися до цього порядку.
Тобто зникне загальноєвропейська концепція, а Європа та Росія будуть думати про власну безпеку окремо.
Все це, підкреслив Штайнмаєр, було спричинене нападом Російської Федерації на Україну.
Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франком-Вальтер Штайнмаєр разом із Президентом України Володимиром Зеленським обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру.