Штайнмайер объяснил, как нападение России на Украину разрушило безопасность в Европе
Россия нападением на Украину разрушила общеевропейский порядок безопасности. Вернуться к нему невозможно даже после завершения российско-украинской войны.
Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Radio Berlin Brandenburg.
Разрушенный европейский порядок
По словам Штайнмайера, полномасштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года сказалось не только на этих двух странах, но и на всем Европейском контитенте.
Путинская агрессия разрушила общеевропейский порядок безопасности.
"К сожалению, этого европейского порядка безопасности больше не существует", — отметил Штайнмайер.
Ситуацию невозможно повернуть вспять
Кроме того, объяснил президент Германии, даже после прекращения этой войны уже невозможно будет вернуться в этот порядок.
То есть исчезнет общеевропейская концепция, а Европа и Россия будут думать о собственной безопасности по отдельности.
Все это, подчеркнул Штайнмайер, было спровоцировано нападением Российской Федерации на Украину.
Напомним, ранее президент Германии Франком-Вальтер Штайнмайер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.