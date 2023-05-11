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Штайнмайер объяснил, как нападение России на Украину разрушило безопасность в Европе

11 мая 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Штайнмайер объяснил, как нападение России на Украину разрушило безопасность в Европе
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters/Blair Gable
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россия нападением на Украину разрушила общеевропейский порядок безопасности. Вернуться к нему невозможно даже после завершения российско-украинской войны.

Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Radio Berlin Brandenburg.

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Разрушенный европейский порядок

По словам Штайнмайера, полномасштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года сказалось не только на этих двух странах, но и на всем Европейском контитенте.

Путинская агрессия разрушила общеевропейский порядок безопасности.

"К сожалению, этого европейского порядка безопасности больше не существует", — отметил Штайнмайер.

Ситуацию невозможно повернуть вспять

Кроме того, объяснил президент Германии, даже после прекращения этой войны уже невозможно будет вернуться в этот порядок.

То есть исчезнет общеевропейская концепция, а Европа и Россия будут думать о собственной безопасности по отдельности.

Все это, подчеркнул Штайнмайер, было спровоцировано нападением Российской Федерации на Украину.

Напомним, ранее президент Германии Франком-Вальтер Штайнмайер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.

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