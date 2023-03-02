Шольц заявил, что путин не готов к переговорам о справедливом мире
Российский диктатор владимир путин не готов к мирным переговорам. Президент россии контактирует с Западом и Украиной исключительно из-за угроз, как в случае с приостановкой участия в договоре СНВ-ІІІ.
Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время выступления в бундестаге.
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Путин не хочет переговоров
Шольц, выступая перед депутатами бундестага, заявил, что переговоры с россией сейчас невозможны из-за позиции владимира путина.
"Готов ли вообще путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это", — подчеркнул федеральный канцлер ФРГ.
Формат взаимодействия путина с Западом
Шольц подчеркнул, что кремлевский диктатор предпочитает контактировать с западными демократиями на уровне угроз.
Таково, напомнил глава немецкого правительства, есть, в частности, обещание приостановить участие в договоре о стратегическом наступательном вооружении, о чем владимир путин заявил в феврале во время выступления перед депутатами Федерального собрания российской федерации.
Напомним, 28 февраля пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил о готовности путина к переговорам с лидерами Германии и Франции. Однако, утверждает он, в последнее время никаких инициатив с их стороны не было.
Фото: Facebook Шольца