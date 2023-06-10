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Шольц планує знову зателефонувати Путіну: про що говоритимуть

10 червня 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шольц зателефонує Путіна та закличе вивести війська з України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зателефонувати російському президенту Володимиру Путіну. Точна дата телефонної розмови поки що невідома.

Про це повідомляє видання Sky News

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Деталі

Зазначається, що раніше Шольц вже телефонував Путіну. Однак, планує це зробити знову. 

"Я планую зробити це знову незабаром", — каже політик. 

Зокрема, канцлер хоче закликати російського диктатора вивести свої війська з України. 

Про що спілкувалися лідери напередодні

Відомо, що напередодні лідери вже спілкувалися телефоном. Ініціатором розмови був Олаф Шольц.

За його словами, він сподівався відновити контакти, які практично зруйнувались після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Нагадаємо, Шольц різко відреагував на підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що катастрофа відповідає ескалації насильства в Україні, а також стратегії російського диктатора Володимира Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.

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