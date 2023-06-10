Шольц позвонит Путину и призовет вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Точная дата телефонного разговора пока неизвестна.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Отмечается, что ранее Шольц уже звонил по телефону Путину. Однако планирует это сделать снова.

"Я планирую сделать это снова в скором времени", — говорит политик.

В частности, канцлер хочет призвать российского диктатора вывести свои войска из Украины.

О чем общались лидеры накануне

Известно, что лидеры уже общались по телефону. Инициатором разговора был Олаф Шольц.

По его словам, он надеялся возобновить контакты, практически разрушившиеся после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что катастрофа соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.