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Шольц планирует снова позвонить Путину: о чем будут говорить

10 июня 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шольц позвонит Путину и призовет вывести войска из Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Точная дата телефонного разговора пока неизвестна.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Подробности

Отмечается, что ранее Шольц уже звонил по телефону Путину. Однако планирует это сделать снова.

"Я планирую сделать это снова в скором времени", — говорит политик.

В частности, канцлер хочет призвать российского диктатора вывести свои войска из Украины.

О чем общались лидеры накануне

Известно, что лидеры уже общались по телефону. Инициатором разговора был Олаф Шольц.

По его словам, он надеялся возобновить контакты, практически разрушившиеся после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что катастрофа соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.

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