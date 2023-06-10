Шольц позвонит Путину и призовет вывести войска из Украины

Шольц планирует снова позвонить Путину: о чем будут говорить
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Точная дата телефонного разговора пока неизвестна.
Об этом сообщает издание Sky News.
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Отмечается, что ранее Шольц уже звонил по телефону Путину. Однако планирует это сделать снова.
"Я планирую сделать это снова в скором времени", — говорит политик.
В частности, канцлер хочет призвать российского диктатора вывести свои войска из Украины.
О чем общались лидеры накануне
Известно, что лидеры уже общались по телефону. Инициатором разговора был Олаф Шольц.
По его словам, он надеялся возобновить контакты, практически разрушившиеся после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, Шольц резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что катастрофа соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.