Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує поговорити з Путіним, побоюючись розриву відносин між країнами через війну в Україні. Політик ще не знає, коли саме відбудеться телефонна розмова.

Про це повідомляє The Guardian.

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Мета телефонної розмови

Відомо, що востаннє лідери спілкувалися телефоном ще на початку грудня минулого року. Утім, Олаф Шольц каже, що планує поговорити з російським президентом Володимиром Путіним "своїм часом". Він сподівається відновити контакти, які практично зруйнувались після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

"Мій останній телефонний дзвінок був деякий час тому. Але я планую знову поговорити з Путіним у належний час", — сказав Шольц в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger.

Що думає Шольц про закінчення війни в Україні

В процесі інтерв'ю журналісти також запитали у канцлера Німеччини про перспективи закінчення війни в Україні шляхом переговорів. За його словами, Путін повинен зрозуміти, що війну не можна закінчити шляхом "якогось холодного миру".

"Наприклад, перетворивши нинішню лінію фронту на новий "кордон" між Росією та Україною. Скоріше йдеться про справедливий мир, а передумовою для цього є виведення російських військ", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна стане членом ЄС після війни. Таку заяву зробив канцлер Олаф Шольц на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини.

