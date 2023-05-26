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Шольц планирует позвонить Путину: о чем будет разговор

26 мая 2023 13:14
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Олаф Шольц планирует поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить с Путиным, опасаясь разрыва отношений между странами из-за войны в Украине. Политик еще не знает, когда состоится телефонный разговор.

Об этом сообщает The Guardian.

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Цель телефонного разговора

Известно, что в последний раз лидеры общались по телефону еще в начале декабря прошлого года. Впрочем, Олаф Шольц говорит, что планирует поговорить с российским президентом Владимиром Путиным "в свое время". Он надеется возобновить контакты, которые практически разрушились после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Мой последний телефонный звонок был некоторое время назад. Но я планирую снова поговорить с Путиным в должное время", — сказал Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Что думает Шольц об окончании войны в Украине

В процессе интервью журналисты также спросили канцлера Германии о перспективах окончания войны в Украине путем переговоров. По его словам, Путин должен понять, что войну нельзя закончить путем "какого-то холодного мира".

"Например, превратив нынешнюю линию фронта в новую "границу" между Россией и Украиной. Скорее речь идет о справедливом мире, а предпосылкой для этого является вывод российских войск", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Украина станет членом ЕС после войны. Такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии.

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