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Шольц назвав ядерну енергетику в Німеччині "мертвим конем"

3 вересня 2023 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Шольц назвав ядерну енергетику в Німеччині "мертвим конем"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився дозволити використання закритих німецьких АЕС. За його словами, атомна енергія — "мертвий кінь" у Німеччині.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що парламентська фракція Вільних демократів схвалила заяву про намір "зупинити демонтаж атомних електростанцій, які все ще придатні для використання" в рамках заходів підготовки до негативних сценаріїв.

"Це єдиний спосіб, яким ми зможемо діяти в будь-якій ситуації", — йдеться в заяві.

Однак Олаф Шольц відмовився від цієї пропозиції.

"Ядерна енергетика закінчилася. Проблема атомної енергетики в Німеччині — мертвий кінь. Тому, хто захоче побудувати нові атомні електростанції, знадобиться 15 років і доведеться витратити по 15-20 мільярдів євро (16,2–21,6 мільярда доларів) на кожну", — наголосив німецький канцлер.

Підтримка Німеччини України

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України.

Також ми повідомляли, що Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus. Вони допоможуть ЗСУ швидше відвоювати захоплені окупантами території.

Додамо, що Володимир Зеленський і Олаф Шольц домовилися про постачання Німеччиною до України додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України.

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