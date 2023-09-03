Шольц назвал ядерную энергетику в Германии "мертвым конем"

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался разрешить использование закрытых германских АЭС. По его словам, атомная энергия — "мертвый конь" в Германии.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что парламентская фракция Свободных демократов одобрила заявление о намерении "остановить демонтаж атомных электростанций, которые все еще пригодны для использования" в рамках мероприятий по подготовке к негативным сценариям.

"Это единственный способ, которым мы сможем действовать в любой ситуации", — говорится в заявлении.

Однако Олаф Шольц отказался от этого предложения.

"Ядерная энергетика закончилась. Проблема атомной энергетики в Германии — мертвый конь. Тому, кто захочет построить новые атомные электростанции, понадобится 15 лет и придется потратить по 15-20 миллиардов евро (16,2–21,6 миллиарда долларов) на каждую", — подчеркнул немецкий канцлер.

Поддержка Германии Украины

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.

Также мы сообщали, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Добавим, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц договорились о снабжении Германией Украины дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.