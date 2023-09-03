Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Шольц назвал ядерную энергетику в Германии "мертвым конем" arrow

Шольц назвал ядерную энергетику в Германии "мертвым конем"

3 сентября 2023 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шольц назвал ядерную энергетику в Германии "мертвым конем"
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался разрешить использование закрытых германских АЭС. По его словам, атомная энергия — "мертвый конь" в Германии.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Шольц о немецкой энергетике

Отмечается, что парламентская фракция Свободных демократов одобрила заявление о намерении "остановить демонтаж атомных электростанций, которые все еще пригодны для использования" в рамках мероприятий по подготовке к негативным сценариям.

"Это единственный способ, которым мы сможем действовать в любой ситуации", — говорится в заявлении.

Однако Олаф Шольц отказался от этого предложения.

"Ядерная энергетика закончилась. Проблема атомной энергетики в Германии — мертвый конь. Тому, кто захочет построить новые атомные электростанции, понадобится 15 лет и придется потратить по 15-20 миллиардов евро (16,2–21,6 миллиарда долларов) на каждую", — подчеркнул немецкий канцлер.

Поддержка Германии Украины

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.

Также мы сообщали, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Добавим, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц договорились о снабжении Германией Украины дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз