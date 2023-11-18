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Шольц готов к разговору с Путиным, но озвучил четкое требование

18 ноября 2023 20:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шольц готов к разговору с Путиным, но озвучил четкое требование
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "готов к новым переговорам" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что это реально при условии, что диктатор будет готов не только говорить, но и действовать.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Шольц готов к переговорам

Шольц призвал Путина "сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию в Украине".

"Он (президент России Владимир Путин. — ред.) должен вывести войска. Однако пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Путин не должен добиться успеха в своей цели использовать силу для аннексии части соседней страны", — подчеркнул канцлер.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Канцлер неоднократно заявлял, что он "принципиально готов к дальнейшим переговорам, но одновременно необходимо, чтобы со стороны Путина были заметны сдвиги".

Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что "помощь в обороне от российского вторжения будут оказывать столько, сколько потребуется".

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о возможных переговорах Украины с Россией. По его словам, на данном этапе это возможно только при выводе российских войск из украинских территорий.

Напомним, что Германия планирует предоставить Украине зимний пакет помощи. Его общая сумма — 1,4 млрд евро.

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