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Шмигаль зустрівся з послом США в Україні: ключові теми переговорів

27 березня 2023 16:56
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Денис Шмигаль на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 27 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Вони обговорили пріоритетні проєкти відновлення України. 

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі

"Налагоджуємо тісну координацію між нашими міністерствами та Урядом Сполучених Штатів для важливих та конкретних проєктів відбудови, яка вже розпочалася. Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу", — сказав Шмигаль.

переговори

Прем'єр також наголосив, що пріоритет Уряду — відновлення житла людей.

"Торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком. Маємо домовленості з Фондом про старт нової великої програми, а також вдячні Групі СБ за допомогу в проведенні другої оцінки збитків та потреб на відновлення, яка стане базисом для відбудови цього року", — підкреслив Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, 26 березня Володимир Зеленський зустрівся з зіркою Голлівуду, актором та послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом.

На зустрічі з Зеленським Орландо наголосив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які попри війну залишаються сильними.

Фото: Денис Шмигаль/ Telegram

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