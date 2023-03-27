Шмигаль зустрівся з послом США в Україні: ключові теми переговорів

Денис Шмигаль на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк

У понеділок, 27 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Вони обговорили пріоритетні проєкти відновлення України.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Деталі зустрічі

"Налагоджуємо тісну координацію між нашими міністерствами та Урядом Сполучених Штатів для важливих та конкретних проєктів відбудови, яка вже розпочалася. Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу", — сказав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що пріоритет Уряду — відновлення житла людей.

"Торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком. Маємо домовленості з Фондом про старт нової великої програми, а також вдячні Групі СБ за допомогу в проведенні другої оцінки збитків та потреб на відновлення, яка стане базисом для відбудови цього року", — підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 26 березня Володимир Зеленський зустрівся з зіркою Голлівуду, актором та послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом.

На зустрічі з Зеленським Орландо наголосив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які попри війну залишаються сильними.

Фото: Денис Шмигаль/ Telegram