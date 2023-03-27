Шмыгаль встретился с послом США в Украине: ключевые темы переговоров
В понедельник, 27 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсудили приоритетные проекты обновления Украины.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
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Детали встречи
"Налаживаем тесную координацию между нашими министерствами и Правительством Соединенных Штатов для важных и конкретных проектов восстановления, которая уже началась. В первую очередь рассчитываем на поддержку партнеров в восстановлении энергетики, критической инфраструктуры, в гуманитарном разминировании и программах поддержки бизнеса", — сказал Шмыгаль.
Премьер также отметил, что приоритет правительства — восстановление жилья людей.
"Затронули вопросы сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. Есть договоренности с Фондом о старте новой обширной программы, а также благодарны Группе ВБ за помощь в проведении второй оценки убытков и потребностей на восстановление, которая станет базисом для восстановления этого года", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, 26 марта Владимир Зеленский встретился со звездой Голливуда, актером и послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом.
На встрече с Зеленским Орландо подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, несмотря на войну, они остаются сильными.
Фото: Денис Шмыгаль/ Telegram