Шмыгаль встретился с послом США в Украине: ключевые темы переговоров

Денис Шмыгаль на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк

В понедельник, 27 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсудили приоритетные проекты обновления Украины.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

Детали встречи

"Налаживаем тесную координацию между нашими министерствами и Правительством Соединенных Штатов для важных и конкретных проектов восстановления, которая уже началась. В первую очередь рассчитываем на поддержку партнеров в восстановлении энергетики, критической инфраструктуры, в гуманитарном разминировании и программах поддержки бизнеса", — сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что приоритет правительства — восстановление жилья людей.

"Затронули вопросы сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. Есть договоренности с Фондом о старте новой обширной программы, а также благодарны Группе ВБ за помощь в проведении второй оценки убытков и потребностей на восстановление, которая станет базисом для восстановления этого года", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, 26 марта Владимир Зеленский встретился со звездой Голливуда, актером и послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом.

На встрече с Зеленским Орландо подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, несмотря на войну, они остаются сильными.

Фото: Денис Шмыгаль/ Telegram