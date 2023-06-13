Шмигаль заявив про створення нової посади для деяких міністерств та ОВА

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Денис Шмигаль

У Кабінеті міністрів 13 червня на засіданні ухвалили рішення щодо створення посади заступника з відновлення у деяких міністерствах та ОВА. Такі посади будуть у восьми міністерствах та 12 областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Програма відновлення в Україні

"Наявність такої посади дозволить якісно підійти до планування проєктів та програм відновлення, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість та підзвітність для відновлення України", — запевнив Шмигаль.

За його словами, Уряд вже створив посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство.

"У бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Продовжуємо працювати далі над створенням архітектури відновлення", — додав прем'єр-міністр.

Компенсації за зруйноване житло

Прямі задокументовані збитки, завдані інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на квітень 2023 року сягнуло $147,5 млрд. Внаслідок війни продовжуються руйнування житлових будинків, підприємств, освітніх закладів, інфраструктури агросектору, що зумовлює зростання загальної суми збитків.

За даними Київської школи економіки, на кінець квітня сума збитків житлового фонду порівняно з лютим цього року зросла на $1,2 млрд — з $53,6 млрд до $54,4 млрд. Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки — майже 158 тис.

30 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск другого етапу державної програми "єВідновлення", метою якої є компенсація громадянам України за зруйноване під час війни житло.

Перший етап програми стартував 10 травня. На першому етапі українці могли претендувати на отримання компенсацій до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна.

На другому етапі можливо отримати компенсацію за повністю зруйноване житло для будівництва або купівлі нового.

Нагадаємо, український уряд вже виділив майже два з половиною мільярди гривень, щоб забезпечити Південь України водою.