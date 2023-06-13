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Шмыгаль заявил о создании новой должности для некоторых министерств и ОВА

13 июня 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмигаль заявил о создании новой должности для некоторых министерств и ОВА
Заседание Кабинета Министров. Фото: Денис Шмыгаль
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кабинете министров 13 июня на заседании было принято решение о создании должности заместителя по восстановлению в некоторых министерствах и ОВА. Такие должности будут в восьми министерствах и 12-ти областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также сформирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность восстановления Украины", — заверил Шмыгаль.

По его словам, Правительство уже создало должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления, соответствующее министерство и государственное агентство.

"В бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Продолжаем работать дальше над созданием архитектуры восстановления", — добавил премьер-министр.

Компенсации за разрушенное жилье

Прямой задокументированный ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на апрель 2023 года составил $147,5 млрд. В результате войны продолжаются разрушения жилых домов, предприятий, образовательных учреждений, инфраструктуры агросектора, что приводит к росту общей суммы убытков.

По данным Киевской школы экономики, на конец апреля сумма убытков жилого фонда по сравнению с февралем этого года выросла на $1,2 млрд — с $53,6 млрд до $54,4 млрд. Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные многоквартирные дома и общежития — почти 158 тыс.

30 мая премьер-министр Денис Шмигаль заявил о запуске второго этапа государственной программы "Восстановление", целью которой является компенсация гражданам Украины за разрушенное во время войны жилье.

Первый этап программы стартовал 10 мая. На первом этапе украинцы могли претендовать на получение компенсаций до 200 тыс. грн. для ремонта поврежденного имущества.

На втором этапе можно получить компенсацию за полностью разрушенное жилье для строительства или покупки нового.

Напомним, украинское правительство уже выделило почти два с половиной миллиарда гривен, чтобы обеспечить Юг Украины водой.

 

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