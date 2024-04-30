Шмигаль про петицію заборони телефонного зв'язку для російських полонених

Військовополонені росіяни. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо заборони російським військовополоненим користуватися мобільним зв'язком із рідними. Прем'єр вважає, що телефонні розмови є вагомим фактором для того, щоб росіяни частіше здавались в полон.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Читайте також:

Петиція про заборону користування телефонами для російських військовополонених

Авторкою петиції є Інна Турова. Вона пропонує, аби російські військовополонені не спілкувались за допомогою телефонного зв'язку зі своїми рідними та близькими, адже українцям у тюрмах Росії такого права не надають.

Жінка також пропонує заборонити росіянам в українських тюрмах користуватися телефонами, допоки російська сторона не надасть можливість телефонувати українцям із полону.

Прем'єр Шмигаль відповів на петицію такою заявою: "Такі дзвінки виконують важливу інформативну функцію, яка надає об’єктивну інформацію росіянам про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених".

Також він зазначив, що подібна методика дозволить отримати більше російських військовополонених, а отже визволити українців із полону РФ.

Чому Шмигаль виступив проти заборони телефонувати військовополоненим росіянам

Прем'єр-міністр послався на пункти Женевської конвенції, які передбачають, що військовополоненим дозволено як надсилати, так й одержувати листи й поштові картки. Також прем’єр згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що це також стосується листування іншими способами, зокрема телефонних дзвінків, відеодзвінків, записаних повідомлень та електронної пошти.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений зі справ людини у Верховній Раді Дмитро Лубінець закликав українців не озвучувати дані військовополонених на мітингах та у соцмережах.

У Координаційному штабі із питань поводження із військовополоненими заявили, що Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових.