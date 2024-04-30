Шмигаль о петиции запрета телефонной связи для российских пленных

Военнопленные россияне. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Премьер-министр Денис Шмигаль ответил на петицию, которой предлагалось запретить российским военнопленным пользоваться мобильной связью с родными. Премьер считает, что телефонные разговоры являются важным фактором для того, чтобы россияне чаще сдавались в плен.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

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Петиция о запрете использования телефонов для российских военнопленных

Автором петиции является Инна Турова. Она предлагает, чтобы российские военнопленные не общались с помощью телефонной связи со своими родными и близкими, ведь украинцам в тюрьмах России такого права не предоставляют.

Женщина также предлагает запретить россиянам в украинских тюрьмах пользоваться телефонами, пока российская сторона не позволит звонить украинцам из плена.

Премьер Шмигаль ответил на эту петицию следующим заявлением: "Такие звонки выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных".

Также он отметил, что подобная методика позволит получить больше российских военнопленных, а значит, освободить украинцев из плена РФ.

Почему Шмигаль выступил против запрета звонить по телефону военнопленным россиянам

Премьер-министр сослался на пункты Женевской конвенции, предусматривающие, что военнопленным разрешено как отправлять, так и получать письма и почтовые карточки. Также премьер вспомнил комментарий Международного комитета Красного Креста о том, что это также касается переписки другими способами, включая телефонные звонки, видеозвонки, записанные сообщения и электронную почту.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по делам человека в Верховной Раде Дмитрий Лубинец призвал украинцев не озвучивать данные военнопленных на митингах и соцсетях.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что Кремль распространяет новые фейки — о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных.