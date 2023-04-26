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Шмигаль у Римі зустрівся з президентом Італії: про що говорили

26 квітня 2023 14:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Шмигаль у Римі зустрівся з президентом Італії: про що говорили
Денис Шмигаль та Серджо Маттарелла під час зустрічі у Римі. Фото: скріншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив голову українського уряду у продовженні підтримки.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі. 

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"Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі", — написав очільник українського уряду. 

Шмигаль також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори. 

"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба", — зазначив він. 

Він також подякував за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України. 

"Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", — наголосив Шмигаль. 

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Рима. Мета його візиту — участь в Конференції з відновлення України.

Також повідомлялося, що в рамках візиту до Італії Денис Шмигаль зустрінеться з Папою Римським Франциском. 

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