Шмигаль у Римі зустрівся з президентом Італії: про що говорили
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив голову українського уряду у продовженні підтримки.
Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
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"Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі", — написав очільник українського уряду.
Шмигаль також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори.
"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба", — зазначив він.
Він також подякував за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України.
"Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Рима. Мета його візиту — участь в Конференції з відновлення України.
Також повідомлялося, що в рамках візиту до Італії Денис Шмигаль зустрінеться з Папою Римським Франциском.