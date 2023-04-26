Шмигаль у Римі зустрівся з президентом Італії: про що говорили

Денис Шмигаль та Серджо Маттарелла під час зустрічі у Римі. Фото: скріншот із відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив голову українського уряду у продовженні підтримки.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі", — написав очільник українського уряду.

Шмигаль також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори.

"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба", — зазначив він.

Він також подякував за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України.

"Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Рима. Мета його візиту — участь в Конференції з відновлення України.

Також повідомлялося, що в рамках візиту до Італії Денис Шмигаль зустрінеться з Папою Римським Франциском.