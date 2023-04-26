Шмыгаль в Риме встретился с президентом Италии: о чем говорили

Денис Шмигаль и Серджо Маттарелла на встрече в Риме. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил главу украинского правительства в продолжении поддержки.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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"Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Благодарен за эти слова солидарности Президенту Италии Серджо Маттарелли", — написал глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что во время встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества: финансовый, оборонный, санкционный секторы.

"Ценим военно-техническую помощь Италии для сил безопасности и обороны Украины. Рассчитываем, что комплекс SAMP/T как можно скорее прибудет в Украину и станет в защиту украинского неба", — отметил он.

Он также поблагодарил за готовность принять участие в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, а также за поддержку европейских стремлений Украины.

"Ожидаем, что Италия также поддержит вступление Украины в НАТО. Ведь это станет лучшей гарантией мира и безопасности в Европе", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим. Цель его визита — участие в Конференции по восстановлению Украины.

Также сообщалось, что в рамках визита в Италию Денис Шмыгаль встретится с Папой Римским Франциском.