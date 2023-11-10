Шмигаль повідомив про результати переговорів України та МВФ — деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить отримати більшу фінансову допомогу від закордонних партнерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов’язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", — написав керівник уряду.

Він нагадав, що програма в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ — це чотирирічна програма загальним обсягом 15,6 млрд доларів, "яка є важливою для підтримки нашої економічної стабільності та відновлення".

"Вдячний партнерам з МВФ та українській команді за послідовну та злагоджену роботу задля успіху та процвітання нашої держави", — висловив свою подяку політик.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль заявив, що наступного року зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту. Також політик назвав пріоритетні завдання щодо відбудови України.