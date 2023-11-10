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Шмыгаль сообщил о результатах переговоров Украины и МВФ, — детали

10 ноября 2023 23:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмыгаль сообщил о результатах переговоров Украины и МВФ, — детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о втором пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит получить большую финансовую помощь от зарубежных партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", — написал глава правительства.

Он напомнил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ — это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, "которая важна для поддержания нашей экономической стабильности и восстановления".

"Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за последовательную и слаженную работу ради успеха и процветания нашего государства", — выразил свою благодарность политик.

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году возрастут расходы на социальную сферу, медицину и образование. Также политик назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины.

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