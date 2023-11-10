Шмыгаль сообщил о результатах переговоров Украины и МВФ, — детали
Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о втором пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит получить большую финансовую помощь от зарубежных партнеров.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Переговоры между Украиной и МВФ
"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", — написал глава правительства.
Он напомнил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ — это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, "которая важна для поддержания нашей экономической стабильности и восстановления".
"Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за последовательную и слаженную работу ради успеха и процветания нашего государства", — выразил свою благодарность политик.
Напомним, что ранее Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году возрастут расходы на социальную сферу, медицину и образование. Также политик назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины.
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