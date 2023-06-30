Шмыгаль сообщил о ссуде от Всемирного банка: сколько получит Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram-канал Шмыгаля

Всемирный банк под гарантии правительства Японии предоставит Украине ссуду в размере 1,5 млрд долларов США. Они будут потрачены на социальные выплаты и восстановление экономики.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своем Telegram-канале.

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Деньги от Всемирного банка

Денис Шмигаль заявил, что сегодня, 30 июня, стало известно о согласовании очередного займа для Украины от Всемирного банка.

Это решение утвердил Совет исполнительных директоров банка.

Сумма займа составляет 1,5 млрд долларов США.

Куда пойдут средства Всемирного банка

Глава украинского правительства рассказал, на какие именно нужды будут потрачены средства, полученные от Всемирного банка.

Они будут направлены на два ключевых направления:

укрепление социальной защиты;

восстановление разрушенной войной экономики.

"В частности, заем поможет поддержать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он добавил, что эти средства будут предоставлены Украине под гарантии японского правительства.

"Благодарен Всемирному банку и правительству Японии за скорые решения", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Шмыгаль о ссуде от Всемирного банка

Напомним, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что с начала полномасштабной войны России против Украины наша страна получила от международных партнеров финансовую помощь в разных формах на общую сумму около 52 млрд долларов.