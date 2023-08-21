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Шмыгаль назвал страну, с которой Украина будет развивать инфраструктуру для увеличения экспорта

21 августа 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шмыгаль назвал страну, с которой Украина будет развивать инфраструктуру для увеличения экспорта
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместном брифинге с Премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Фото: kmu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина совместно с Румынией будет развивать инфраструктуру и Дунайский портовый кластер. Это будет делаться для того, чтобы улучшить транспортировку продукции за границу.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью телеканалу Digi24.

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Комментарий Шмыгаля

Шмыгаль отметил, что Украина восстанавливает черноморские коридоры для перевозки зерна и другой продукции. В частности, первый контейнеровоз уже достиг Турции.

"Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать пограничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер", — рассказал премьер.

Он добавил, что РФ становится пиратом в Черном море, пытаясь помешать украинскому экспорту продовольствия и угрожая мировой продовольственной безопасности.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на возобновившуюся энергосистему.

Также мы писали, что недавно, 28 июля, на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-очереди для пересечения границы. Следовательно, по словам Дениса Шмыгаля, 1 августа е-черга заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

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