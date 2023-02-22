​​​​​​​Шевченко продав прапор з автографом Зеленського за 110 тисяч євро

Кошти за прапор України з автографом президента підуть на відбудову стадіону в Ірпені

На благодійному вечері UNITED FOR UKRAINE було зібрано 150 тисяч євро. З них 110 тисяч євро приніс благодійному проєкту прапор України з автографом Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Telegram-канал проєкту UNITED24.

Прапор з автографом президента

У Мілані відбувся благодійний вечір UNITED FOR UKRAINE. Захід пройшов під егідою відомого українського футболіста і тренера Андрія Шевченка.

Головною подією вечора став аукціон, на якому був проданий державний прапор України із автографом Президента Володимира Зеленського.

Прапор за 110 тисяч євро придбала Ліга футбольних клубів серії А, як зазначається, в якості символу їхньої єдності у підтримці України.

Результати благодійного вечора

Усього на вечері було зібрано 150 тисяч євро.

Ці кошти підуть на відбудову футбольного стадіону в Ірпені. Саме цим об’єктом опікується Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що на початку лютого Андрій Шевченко звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх у Парижі.

Фото: UNITED24