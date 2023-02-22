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​​​Шевченко продал флаг с автографом Зеленского за 110 тысяч евро

22 февраля 2023 11:45
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Средства за флаг Украины с автографом президента пойдут на строительство стадиона в Ирпене
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На благотворительном ужине UNITED FOR UKRAINE было собрано 150 тысяч евро. Из них 110 тысяч евро принес благотворительному проекту флаг Украины с автографом Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал проекта UNITED24.

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Флаг с автографом президента

В Милане прошел благотворительный вечер UNITED FOR UKRAINE. Мероприятие прошло под эгидой известного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко.

Главным событием вечера стал аукцион, на котором был продан государственный флаг Украины с автографом Президента Владимира Зеленского.

Флаг за 110 тысяч евро приобрела Лига футбольных клубов серии А в качестве символа их единства в поддержке Украины.

Результаты благотворительного вечера

Всего на ужине было собрано 150 тысяч евро.

Эти средства пойдут на строительство футбольного стадиона в Ирпене. Именно этот объект занимается Андрей Шевченко.

Напомним, что в начале февраля Андрей Шевченко обратился в Международный олимпийский комитет с призывом не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Фото: UNITED24

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