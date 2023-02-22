Шевченко продал флаг с автографом Зеленского за 110 тысяч евро
На благотворительном ужине UNITED FOR UKRAINE было собрано 150 тысяч евро. Из них 110 тысяч евро принес благотворительному проекту флаг Украины с автографом Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Telegram-канал проекта UNITED24.
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Флаг с автографом президента
В Милане прошел благотворительный вечер UNITED FOR UKRAINE. Мероприятие прошло под эгидой известного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко.
Главным событием вечера стал аукцион, на котором был продан государственный флаг Украины с автографом Президента Владимира Зеленского.
Флаг за 110 тысяч евро приобрела Лига футбольных клубов серии А в качестве символа их единства в поддержке Украины.
Результаты благотворительного вечера
Всего на ужине было собрано 150 тысяч евро.
Эти средства пойдут на строительство футбольного стадиона в Ирпене. Именно этот объект занимается Андрей Шевченко.
Напомним, что в начале февраля Андрей Шевченко обратился в Международный олимпийский комитет с призывом не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже.
Фото: UNITED24