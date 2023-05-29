Що відомо про участь Зеленського у саміті в Молдові

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AFP / Scanpix

У Молдові 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, на який прибудуть приблизно 50 європейських лідерів. Однак невідомо, чи буде присутнім на зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє NewsMaker.

Читайте також:

Чи приїде Зеленський на саміт у Молдову

Зазначається, що більшість лідерів уже підтвердили свою участь у саміті Європейської політичної спільноти. Проте лишається відкритим питання щодо присутності Зеленського.

"Міністр внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко в ефірі передачі "În profunzime" на телеканалі ProTV заявила, що інформація про можливе прибуття президента України "має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського", — йдеться в матеріалі видання.

За словами молдовського медіа, міністрка Ревенко зазначила, що влада з повагою ставиться до необхідності таємниці.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану російську атаку на Україну та розповів про нові поставки ППО. Також президент відзначив збільшення фінансової допомоги нашій державі від Данії.

Також ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч Верховного Головнокомандувача. У ході засідання були розглянуті різні питання, включаючи нові угоди щодо постачання ракет та систем протиповітряної оборони.