Что известно об участии Зеленского в саммите в Молдове
В Молдове 1 июня состоится саммит Европейского политического сообщества, на который прибудут около 50 европейских лидеров. Однако неизвестно, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает NewsMaker.
Приедет ли Зеленский на саммит в Молдову
Отмечается, что большинство лидеров уже подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Однако остается открытым вопрос о присутствии Зеленского.
"Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко в эфире передачи "În profunzime" на телеканале ProTV заявила, что информация о возможном прибытии президента Украины "должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского", — говорится в материале издания.
По словам молдавского медиа, министр Ревенко отметила, что власть с уважением относится к необходимости тайны.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку на Украину и рассказал о новых поставках ПВО. Также президент отметил увеличение финансовой помощи нашему государству от Дании.
Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы, включая новые соглашения по поставкам ракет и систем противовоздушной обороны.