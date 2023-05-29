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Что известно об участии Зеленского в саммите в Молдове

29 мая 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Что известно об участии Зеленского в саммите в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP/Scanpix
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Молдове 1 июня состоится саммит Европейского политического сообщества, на который прибудут около 50 европейских лидеров. Однако неизвестно, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Отмечается, что большинство лидеров уже подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Однако остается открытым вопрос о присутствии Зеленского.

"Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко в эфире передачи "În profunzime" на телеканале ProTV заявила, что информация о возможном прибытии президента Украины "должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского", — говорится в материале издания.

По словам молдавского медиа, министр Ревенко отметила, что власть с уважением относится к необходимости тайны.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку на Украину и рассказал о новых поставках ПВО. Также президент отметил увеличение финансовой помощи нашему государству от Дании.

Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы, включая новые соглашения по поставкам ракет и систем противовоздушной обороны.

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