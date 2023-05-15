Лукашенко заболел: что происходит в Беларуси

Александр Лукашенко на параде 9 мая в Москве. Фото: Kremlin/EYEPRESS

Самоназванный белорусский президент Александр Лукашенко болен и этот факт уже признали на официальном уровне, правда, в России. СМИ обратили внимание на его нездоровый вид еще 9 мая. На параде в Москве он не смог пройти пешком даже 300 метров, хромал и имел перемотанную левую руку.

Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая.

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Что с Лукашенко и когда он в последний раз появлялся на публике

Медиа обратили внимание на нездоровый вид Лукашенко во время его пребывания на параде 9 мая в Москве. Там он и появился в последний раз на публике и поспешно вернулся в Минск. Он не мог дойти пешком до Александровского сада, а на возложение цветов его повезли на автомобиле.

Александр Лукашенко на параде в Москве. Фото: Kremlin/EYEPRESS

Лукашенко 9 мая в Минске. Фото: president.gov.by

Уже 13 мая несколько СМИ сообщили, что кортеж Лукашенко приехал в клинический медицинский центр. Дороги в больницу были перекрыты, повсюду стояли силовики. Лукашенко пробыл там около 2 часов.

На следующий день, 14 мая, по данным белорусской службы Радио Свобода, в Минске проходило празднование Дня государственного флага, герба и гимна. Было запланировано выступление и Лукашенко, однако на публике он не появился.

В тот же день в Госдуме РФ, наконец, подтвердили сообщение СМИ о возможной болезни самоназванного президента Беларуси, однако диагноза не уточнили. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко действительно заболел, но ничего страшного в этом нет.

"Ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Но он счел своей обязанностью приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — сказал Затулин.

Наконец, 15 мая Лукашенко таки появился на публике, впервые с 9 мая. Фото якобы сделали в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО во время поездки туда Лукашенко. На снимке самопровозглашенный президент стоит, его левая рука перемотана.

Александр Лукашенко 15 мая 2023 года. Фото: ТГ Пул первого

"Это самый худший вид Лукашенко за последние 28 лет"

Информация о состоянии здоровья и диагнозах Александра Лукашенко — всегда была секретом, объясняет Новини.LIVE главный советник Светланы Тихановской и руководитель отдела международных связей Офиса Тихановской Франак Вячорка.

Франак Вячорка. Фото: Facebook

Однако в таких диктаторских режимах, в которых сейчас находится Беларусь, состояние здоровья основного диктатора всегда является политическим вопросом. Ведь все зависит от него и любое изменение в его поведении или здоровье вызывает страх.

"Лукашенко уже несколько дней не появляется на публике, а с его графиком происходят разные аномалии. В мае он отменил встречи еще до парада 9 мая, а после исчез совсем. В Москве он выглядел очень плохо и вообще это его худший вид за последние 28 лет. Думаю, дела там плохие", — отметил Вячорка.

Лукашенко в Москве 9 мая. Фото: Alexei Maishev/Pool/ REUTERS

По его словам, с 2020 года Лукашенко постоянно чувствует себя в окружении врагов, живет в стране, где большинство его ненавидит. Он постоянно меняет свое окружение, потому что никому не доверяет. В результате это вызывает стресс и оказывает постоянное давление.

"Даже в его выступлениях мы видим легкую степень шизофрении, когда он может говорить разные вещи во время одного спитча. Это замечают не только в обществе, но и чиновники тоже. Они начинают думать, что же будет после Лукашенко. И тут возникает несколько проблем — мы не знаем, как это произойдет и вопрос — а кто будет знать об этом первым", — говорит Вячорка.

По его словам, в случае смерти Лукашенко Россия будет пытаться усилить свой контроль в Беларуси. Сейчас, кроме Лукашенко, у них нет никого более пророссийского. Поэтому любые изменения в Беларуси 100% ударят по Владимиру Путину, который полностью сконцентрирован на войне в Украине.

Путин и Лукашенко 9 мая 2023 года. Фото: Vladimir Smirnov/Pool/REUTERS

"Возможно, это (имеется в виду смерть Лукашенко. — Ред.) поможет Украине победить. Нам нужно думать об этом уже сейчас, ведь все изменения могут произойти очень быстро и неожиданно. Как оппозиция мы тоже рассматриваем разные варианты развития событий, включая освобождение всех политзаключенных и возвращение в Беларусь активистов", — подытожил Вячорка.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете за 13 мая отметил, что самоназванный белорусский президент Лукашенко действительно был госпитализирован в президентскую больницу в Минске 13 мая. Через два часа после этого его кортеж покинул территорию больницы.

Состояние здоровья Лукашенко остается непонятным. Он не появлялся на публике, а его офис не обновлял недельный график никаких событий после визита в Москву 9 мая. Также Лукашенко не выступал с традиционным обращением ко Дню Победы в Минске. Причины этого неясны.