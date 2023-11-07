Що потрібно Україні для перемоги та смерть помічника Залужного — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков дав інтерв'ю Віталію Прудіусу на каналі Новини.LIVE. Експерт розповів про смерть помічника Валерія Залужного, а також пояснив, що потрібне Україні для перемоги.

Ефір програми можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір Новини.LIVE

У рамках прямого ефіру, експерт розповів про трагічну загибель помічника Валерія Залужного, статтю Головнокомандувача ЗСУ у The Economist та важливість дронів для української перемоги. Також обговорили виробництво українських дронів на базі УкрОборонПрому.

Нагадаємо, що глава МВС Ігор Клименко розповів, що сталося у селі Чайки Київської області. За його словами, помічник Залужного загинув через необережність.

Крім того, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами