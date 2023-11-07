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Что нужно Украине для победы и смерть помощника Залужного — прямой эфир Новини.LIVE

7 ноября 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Что нужно Украине для победы и смерть помощника Залужного — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков дал интервью Виталию Прудиусу на канале Новини.LIVE. Эксперт рассказал про смерть помощника Валерия Залужного, а также объяснил, что нужно Украине для победы.

Эфир программы можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

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В рамках прямого эфира, эксперт рассказал о трагической гибели помощника Валерия Залужного, статье Главнокомандующего ВСУ в The Economist и важности дронов для украинской победы. Также обсудили производство украинских дронов на базе УкрОборонПрома.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко рассказал, что произошло в селе Чайки Киевской области. По его словам, помощник Залужного погиб по неосторожности.

Кроме того, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами

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