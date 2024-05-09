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Що побажав російському диктатору Путіну лідер КНДР Кім Чен Ин

9 травня 2024 05:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив російському диктатору Володимиру Путіну привітання з 9 травня та побажав перемоги у війні
Кім Чен Ин та Путін. Фото: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З нагоди 9 травня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив російському диктатору Володимиру Путіну привітання зі святом і побажав нової перемоги "в боротьбі з гегемоністською політикою імперіалістів".

Про це у четвер, 9 травня, повідомило північнокорейське інформагентство KCNA.

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Кім вважає війну в Україні "праведною боротьбою"

У вітальному посланні Кім назвав війну Росії в Україні "праведною боротьбою", що спрямована на "захист суверенітету країни від злісних викликів та загроз ворожих сил, забезпечення регіонального миру та безпеки".

Також лідер Кім Чен Ин звернуся до російського народу і наголосив, що перемогу у Другій світовій війні здобув "російський народ". За його словами, та війна показала, що "будь-який агресор, котрий намагається домінувати над світом і підкорити його, ніколи не зможе уникнути знищення".

Нагадаємо, у Кремлі у вівторок, 7 травня, відбулася церемонія "інавгурації" російського правителя Володимира Путіна. Він розпочав свій п'ятий президентський термін. 

До слова, у Гаазі перед будівлею Міжнародного суду ООН пройшла акція "В'язниця, а не Кремль", приурочена до дня "інавгурації" Путіна.

володимир путін
КНДР
Кім Чен Ин
Росія

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