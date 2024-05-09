Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил российскому диктатору Владимиру Путину поздравление с 9 мая и пожелал победы в войне

Путин и Ким Чен Ын. Фото: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

По случаю 9 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил российскому диктатору Владимиру Путину поздравление с праздником и пожелал новой победы "в борьбе с гегемонистской политикой империалистов".

Об этом в четверг, 9 мая, сообщило северокорейское информагентство KCNA.

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Ким считает войну в Украине "праведной борьбой"

В поздравлении Ким назвал войну России в Украине "праведной борьбой", направленной на "защиту суверенитета страны от злостных вызовов и угроз враждебных сил, обеспечения регионального мира и безопасности".

Также лидер Ким Чен Ын обратился к российскому народу и подчеркнул, что победу во Второй мировой войне одержал "русский народ". По его словам, та война показала, что "любой агрессор, пытающийся доминировать над миром и покорить его, никогда не сможет избежать уничтожения".

Напомним, в Кремле во вторник, 7 мая, прошла церемония "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Он начал свой пятый президентский срок.

К слову, в Гааге перед зданием Международного суда ООН прошла акция "Тюрьма, а не Кремль", приуроченная ко дню "инаугурации" Путина.