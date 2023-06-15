Що обговорюватимуть на 13-му "Рамштайні": коментар Пентагона
15 червня в Брюсселі відбудеться чергове засідання коаліції "Рамштайн". Крім того, заплановане засідання комісії Україна-НАТО.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони США.
13-ий "Рамштайн"
Сьогодні, 15 червня, відбудеться чергова, уже тринадцята зустріч міжнародної коаліції у форматі "Рамштайн".
Цього разу місцем зустрічі обрали штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.
Зустріч розпочнеться об 11:00 з виступу міністра оборони США Ллойда Остіна.
Також в рамках цієї зустрічі заплановане засідання комісії Україна-НАТО.
Деталі зустрічі
Головними темами нового "Рамштайну" буде ефективна підтримка України, як на цей час, так і в майбутньому.
Йтиметься, зокрема, про потреби ЗСУ для контрнаступу:
- артилерія ближньої і далекої дії;
- протитанкові системи і боєприпаси;
- протиповітряна оборона.
Також сторони обговорять оперативну сумісність озброєнь, інструкцію з технічного обслуговування і ремонту наявної техніки в польових умовах російсько-української війни.
І, звісна річ, йтиметься про підготовку українських льотчиків на західних літаках.
Нагадаємо, що на попередньому "Рамштайні" були узгоджені плани постачання Україні літаків F-16.