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Що обговорюватимуть на 13-му "Рамштайні": коментар Пентагона

15 червня 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що обговорюватимуть на 13-му "Рамштайні": коментар Пентагона
Олексій Резніков із членами антиросійської коаліції на засіданні "Рамштайн"-коаліції. Фото: Twitter Резнікова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

15 червня в Брюсселі відбудеться чергове засідання коаліції "Рамштайн". Крім того, заплановане засідання комісії Україна-НАТО.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони США.

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Сьогодні, 15 червня, відбудеться чергова, уже тринадцята зустріч міжнародної коаліції у форматі "Рамштайн".

Цього разу місцем зустрічі обрали штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Зустріч розпочнеться об 11:00 з виступу міністра оборони США Ллойда Остіна.

Також в рамках цієї зустрічі заплановане засідання комісії Україна-НАТО.

Деталі зустрічі

Головними темами нового "Рамштайну" буде ефективна підтримка України, як на цей час, так і в майбутньому.

Йтиметься, зокрема, про потреби ЗСУ для контрнаступу:

  • артилерія ближньої і далекої дії;
  • протитанкові системи і боєприпаси;
  • протиповітряна оборона.

Також сторони обговорять оперативну сумісність озброєнь, інструкцію з технічного обслуговування і ремонту наявної техніки в польових умовах російсько-української війни.

І, звісна річ, йтиметься про підготовку українських льотчиків на західних літаках.

Нагадаємо, що на попередньому "Рамштайні" були узгоджені плани постачання Україні літаків F-16.

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