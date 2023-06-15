Что будут обсуждать на 13-м "Рамштайне": комментарий Пентагона
15 июня в Брюсселе состоится очередное заседание коалиции "Рамштайн". Кроме того, запланировано заседание комиссии Украина-НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.
13-й "Рамштайн"
Сегодня, 15 июня, состоится очередная уже тринадцатая встреча международной коалиции в формате "Рамштайн".
В этот раз местом встречи была избрана штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Встреча начнется в 11:00 с выступления министра обороны США Ллойда Остина.
Также в рамках этой встречи запланировано заседание комиссии Украина-НАТО.
Детали встречи
Главными темами нового "Рамштайна" будет эффективная поддержка Украины, как в настоящее время, так и в будущем.
Речь идет, в частности, о потребностях ВСУ для контрнаступления:
- артиллерия ближнего и дальнего действия;
- противотанковые системы и боеприпасы;
- противовоздушная оборона.
Также стороны обсудят оперативную совместимость вооружений, инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту имеющейся техники в полевых условиях российско-украинской войны.
И, конечно, речь пойдет о подготовке украинских летчиков на западных самолетах.
Напомним, что на предыдущем "Рамштайне" были согласованы планы поставки Украине самолетов F-16.