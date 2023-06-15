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Что будут обсуждать на 13-м "Рамштайне": комментарий Пентагона

15 июня 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что будут обсуждать на 13-м "Рамштайне": комментарий Пентагона
Алексей Резников с членами антироссийской коалиции на заседании "Рамштайна"-коалиции. Фото: Twitter Резникова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

15 июня в Брюсселе состоится очередное заседание коалиции "Рамштайн". Кроме того, запланировано заседание комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

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13-й "Рамштайн"

Сегодня, 15 июня, состоится очередная уже тринадцатая встреча международной коалиции в формате "Рамштайн".

В этот раз местом встречи была избрана штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Встреча начнется в 11:00 с выступления министра обороны США Ллойда Остина.

Также в рамках этой встречи запланировано заседание комиссии Украина-НАТО.

Детали встречи

Главными темами нового "Рамштайна" будет эффективная поддержка Украины, как в настоящее время, так и в будущем.

Речь идет, в частности, о потребностях ВСУ для контрнаступления:

  • артиллерия ближнего и дальнего действия;
  • противотанковые системы и боеприпасы;
  • противовоздушная оборона.

Также стороны обсудят оперативную совместимость вооружений, инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту имеющейся техники в полевых условиях российско-украинской войны.

И, конечно, речь пойдет о подготовке украинских летчиков на западных самолетах.

Напомним, что на предыдущем "Рамштайне" были согласованы планы поставки Украине самолетов F-16.

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