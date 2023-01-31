Саммит Украина - ЕС - что будет обсуждаться

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Главным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого достигла Украина и дальнейшее открытие переговоров о вступлении. Также будет идти речь о войне рф против Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Что сказал Кулеба

"Мы готовимся представить результаты выполнения всех 7 рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействию в энергетической сфере", — сказал он.

Министр также сказал, что ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку.

Одной из главных дискуссий будут санкции против рф, в частности против российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Также будут говорить про безопасную ситуацию, реализацию предложенной Украиной "формулы мира", привлечение россии к ответственности за совершенные преступления, послевоенное восстановление Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина смогла разблокировать предоставление всех видов вооружения, кроме двух. Речь идет об истребителях и дальнобойных ракетах.