Саммит Украина - ЕС - что будет обсуждаться

Что будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС: ответ Кулебы
Главным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого достигла Украина и дальнейшее открытие переговоров о вступлении. Также будет идти речь о войне рф против Украины.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
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Что сказал Кулеба
"Мы готовимся представить результаты выполнения всех 7 рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействию в энергетической сфере", — сказал он.
Министр также сказал, что ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку.
Одной из главных дискуссий будут санкции против рф, в частности против российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.
Также будут говорить про безопасную ситуацию, реализацию предложенной Украиной "формулы мира", привлечение россии к ответственности за совершенные преступления, послевоенное восстановление Украины.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина смогла разблокировать предоставление всех видов вооружения, кроме двух. Речь идет об истребителях и дальнобойных ракетах.