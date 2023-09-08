Що Ізраїль насправді думає про Україну і чи надасть ППО: Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, дав інтерв'ю Новини.LIVE. Експерт розповів про те, чому зіпсувались стосунки між Україною та Ізраїлем, "Залізний купол" для України, гарантії безпеки, ізраїльську військову допомогу та стосунки РФ з Ізраїлем.

Інтерв'ю можна переглянути у ефірі Новини.LIVE.

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Інтерв'ю Новини.LIVE

Сергій Ауслендер обговорив конфлікт у відносинах між Україною та Ізраїлем, чи підходить Україні ізраїльська модель безпеки для України, а також чому може Україна навчитися у Ізраїлю.

