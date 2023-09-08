Что Израиль действительно думает об Украине и предоставит ли ПВО: Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сергей Ауслендер, израильский журналист, дал интервью Новини.LIVE. Эксперт рассказал о том, почему испортились отношения между Украиной и Израилем, "Железный купол" для Украины, гарантии безопасности, израильскую военную помощь и отношения РФ с Израилем.

Интервью можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

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Интервью Новини.LIVE

Сергей Ауслендер обсудил конфликт в отношениях между Украиной и Израилем, подходит ли Украине израильская модель безопасности для Украины, а также чему Украина может научиться у Израиля.