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Что Израиль действительно думает об Украине и предоставит ли ПВО: Ауслендер в эфире Новини.LIVE

8 сентября 2023 19:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Что Израиль действительно думает об Украине и предоставит ли ПВО: Ауслендер в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сергей Ауслендер, израильский журналист, дал интервью Новини.LIVE. Эксперт рассказал о том, почему испортились отношения между Украиной и Израилем, "Железный купол" для Украины, гарантии безопасности, израильскую военную помощь и отношения РФ с Израилем.

Интервью можно посмотреть в эфире Новини.LIVE. 

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Интервью Новини.LIVE

Сергей Ауслендер обсудил конфликт в отношениях между Украиной и Израилем, подходит ли Украине израильская модель безопасности для Украины, а также чему Украина может научиться у Израиля.

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