Что Израиль действительно думает об Украине и предоставит ли ПВО: Ауслендер в эфире Новини.LIVE
8 сентября 2023 19:40
Коллаж Новини.LIVE
Сергей Ауслендер, израильский журналист, дал интервью Новини.LIVE. Эксперт рассказал о том, почему испортились отношения между Украиной и Израилем, "Железный купол" для Украины, гарантии безопасности, израильскую военную помощь и отношения РФ с Израилем.
Интервью можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.
Читайте также:
Интервью Новини.LIVE
Сергей Ауслендер обсудил конфликт в отношениях между Украиной и Израилем, подходит ли Украине израильская модель безопасности для Украины, а также чему Украина может научиться у Израиля.