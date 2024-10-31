Хто прийде на заміну Путіну

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maksim Bogodvid

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Якщо президента Росії Володимира Путіна відсторонять від влади, боротьба за його місце стане неминучою. Щоб довести свою легітимність, наступним кандидатам доведеться піти на рішучі кроки.

Можливі сценарії після відсторонення Володимира Путіна окреслив в інтервʼю Новини.LIVE політтехнолог Джейсон Джей Смарт.

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На думку Смарта, революція в Росії невідворотна. Скоріше за все, це буде зроблено задля інтересів олігархів, а не народу, але зміна влади тим не менш має відбутись.

"Найнебезпечніший момент будь-якої революції – це контрреволюційна фаза, коли інші сили запитають: Чому не ми маємо бути лідерами, якщо ви змогли? Це часто призводить до переворотів і внутрішніх конфліктів", – пояснив Смарт.

Новий лідер, на думку експерта, зосередиться на збереженні влади, утримуючи солдатів у Москві. Для цього йому доведеться забрати військових з України.

"Війна в Україні — це, по-перше, непопулярно, по-друге, дорого, і, по-третє, позбавляє вас ресурсів, тобто солдатів, розвідників і тд. Набагато краще мати їх у Москві, щоб захистити столицю і забезпечити собі владу, ніж мати їх далеко в Україні", — зазначив він.

Міжнародна легітимність та завершення війни в Україні стануть ключовими завданням нового керівництва.

"Є дві основні вимоги, які, на мою думку, будуть висунуті Заходом, ЄС та Сполученими Штатами. По-перше, убезпечення ядерного арсеналу. Це те, що дасть їм легітимність. Але є і друга річ. Ніхто в міжнародному співтоваристві, звичайно, ні США, ні ЄС, не визнає його офіційним лідером, якщо він не погодиться вивести війська з України", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган повідомив, що Путін прагне припинення вогню у війні проти України та хоче продовжити обмін полоненими.

Також турецький лідер запропонував Путіну долучитись до роботи зернового коридору. Російський диктатор має розглянути пропозицію.