Кто придет на смену Путину

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maksim Bogodvid

Мария Кагал Редактор международного отдела

Если президента России Владимира Путина отстранят от власти, борьба за его место станет неизбежной. Чтобы доказать свою легитимность, следующим кандидатам придется пойти на решительные шаги.

Возможные сценарии после отстранения Владимира Путина очертил в интервью Новини.LIVE политтехнолог Джейсон Джей Смарт.

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По мнению Смарта, революция в России неотвратима. Скорее всего, это будет сделано ради интересов олигархов, а не народа, но смена власти, тем не менее, должна произойти.

"Самый опасный момент любой революции — это контрреволюционная фаза, когда другие силы спросят: Почему не мы должны быть лидерами, если вы смогли? Это часто приводит к переворотам и внутренним конфликтам", — объяснил Смарт.

Новый лидер, по мнению эксперта, сосредоточится на сохранении властей, удерживая солдат в Москве. Для этого ему придется забрать военных из Украины.

"Война в Украине — это, во-первых, непопулярно, во-вторых, дорого, и в-третьих, лишает вас ресурсов, то есть солдат, разведчиков и т.д. Гораздо лучше иметь их в Москве, чтобы защитить столицу и обеспечить себе власть, чем иметь их далеко в Украине", — отметил он.

Международная легитимность и завершение войны в Украине станут ключевой задачей нового руководства.

"Есть два основных требования, которые, по моему мнению, будут выдвинуты Западом, ЕС и Соединенными Штатами. Во-первых, обеспечение ядерного арсенала. Это то, что даст им легитимность. Но есть и второе дело. Никто в международном сообществе, конечно, ни США, ни ЕС не признают его официальным лидером, если он не согласится вывести войска из Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что президент Турции Эрдоган сообщил, что Путин стремится к прекращению огня в войне против Украины и хочет продолжить обмен пленными.

Также турецкий лидер предложил Путину присоединиться к работе зернового коридора. Российский диктатор должен рассмотреть предложение.