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Серед російських посадовців триває широка боротьба: до мережі просочилися нові документи

13 квітня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Серед російських посадовців триває широка боротьба: до мережі просочилися нові документи
Російські посадовці на засіданні. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Виявлена нещодавно схованка із секретними розвідувальними документами свідчить про глибоку суперечку всередині російського уряду щодо підрахунку вбитих і поранених у війні в Україні. Додаткові документи, не включені до раніше опублікованого набору, вказують на ворожнечу між урядом та внутрішньою розвідувальною службою Росії, яку звинувачують у приховуванні масштабів втрат.

Про це повідомляє The New York Times.

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Нова партія, що складається з 27 сторінок, підтверджує, що американські спецслужби проникли практично у всі аспекти російської розвідки та структури військового управління. Це вказує на те, що зламування американських спецслужб може містити набагато більше матеріалу, ніж передбачалося раніше.

В одному документі головна служба внутрішньої розвідки Росії, Федеральна служба безпеки (ФСБ) звинуватила міністерство оборони країни в прихованні відомостей про російські втрати в Україні. Це свідчить про небажання військових, що продовжується, доповідати про погані новини по ланцюжку командування.

Документи грунтуються на електронних перехопленнях, зібраних американськими спецслужбами. Вони стосуються війни в Україні та інших глобальних гарячих точках. Ця інформація свідчить про те, що американські спецслужби мають значну інформаційну перевагу над російською розвідкою та можуть чинити тиск на уряд Росії.

Нагадаємо, що нещодавно у соцмережі Twitter відбулася суперечка між російським депутатом та українським чиновником, де перший дуже зганьбився. Він не мав жодного уявлення про творчість радянського поета Висоцького і назвав його бездарністю.

Також ми писали, що в російських регіонах почалася "примусова кампанія" чиновників відмовити від закордонного відпочинку. Це сталося після низки скандалів, пов'язаних із відпустками депутатів на закордонних курортах.

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