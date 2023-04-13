Среди российских чиновников идет широкая борьба: в сеть просочились новые документы

Российские чиновники на заседании. Фото: росСМИ

Обнаруженный недавно тайник с секретными разведывательными документами свидетельствует о глубокой распре внутри российского правительства по вопросу подсчета убитых и раненых в войне на Украине. Дополнительные документы, не включенные в ранее опубликованный набор, указывают на вражду между правительством и внутренней разведывательной службой России, которую обвиняют в сокрытии масштабов потерь.

Об этом сообщает The New York Times.

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Новая партия, состоящая из 27 страниц, подтверждает, что американские спецслужбы проникли практически во все аспекты российской разведки и структуры военного управления. Это указывает на то, что взлом американских спецслужб может содержать гораздо больше материала, чем предполагалось ранее.

В одном документе главная служба внутренней разведки России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), обвинила министерство обороны страны в сокрытии сведений о российских потерях на Украине. Это свидетельствует о продолжающемся нежелании военных докладывать о плохих новостях по цепочке командования.

Документы основаны на электронных перехватах, собранных американскими спецслужбами. Они касаются войны в Украине и других глобальных горячих точках. Эта информация свидетельствует о том, что американские спецслужбы имеют значительную информационное преимущество над российской разведкой и могут оказывать давление на правительство России.

Напомним, что недавно в соцсети Twitter произошел спор между российским депутатом и украинским чиновником, где первый очень опозорился. Он не имел ни малейшего представления о творчестве советского поэта Высоцкого и назвал его бездарностью.

Также мы писали, что в российских регионах началась "кампания по принуждению" чиновников отказать от заграничного отдыха. Это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.