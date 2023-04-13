Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Среди российских чиновников идет широкая борьба: в сеть просочились новые документы arrow

Среди российских чиновников идет широкая борьба: в сеть просочились новые документы

13 апреля 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Среди российских чиновников идет широкая борьба: в сеть просочились новые документы
Российские чиновники на заседании. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Обнаруженный недавно тайник с секретными разведывательными документами свидетельствует о глубокой распре внутри российского правительства по вопросу подсчета убитых и раненых в войне на Украине. Дополнительные документы, не включенные в ранее опубликованный набор, указывают на вражду между правительством и внутренней разведывательной службой России, которую обвиняют в сокрытии масштабов потерь.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Борьба чиновников и секретные документы

Новая партия, состоящая из 27 страниц, подтверждает, что американские спецслужбы проникли практически во все аспекты российской разведки и структуры военного управления. Это указывает на то, что взлом американских спецслужб может содержать гораздо больше материала, чем предполагалось ранее.

В одном документе главная служба внутренней разведки России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), обвинила министерство обороны страны в сокрытии сведений о российских потерях на Украине. Это свидетельствует о продолжающемся нежелании военных докладывать о плохих новостях по цепочке командования.

Документы основаны на электронных перехватах, собранных американскими спецслужбами. Они касаются войны в Украине и других глобальных горячих точках. Эта информация свидетельствует о том, что американские спецслужбы имеют значительную информационное преимущество над российской разведкой и могут оказывать давление на правительство России.

Напомним, что недавно в соцсети Twitter произошел спор между российским депутатом и украинским чиновником, где первый очень опозорился. Он не имел ни малейшего представления о творчестве советского поэта Высоцкого и назвал его бездарностью.

Также мы писали, что в российских регионах началась "кампания по принуждению" чиновников отказать от заграничного отдыха. Это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB