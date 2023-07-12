Сербський суд ухвалив рішення у справі про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Фото: "Схеми"

Колишній генерал СБУ Андрій Наумова, якого підозрюють у держзраді, виграв у Сербії суд щодо своєї екстрадиції до України. Далі цю справу розглядатиме один із апеляційних судів Сербії.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Рішення суду в Сербії

Вищий суд міста Ніш у Сербії ухвалив рішення щодо запиту України про екстрадицію колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Сьогодні, 12 липня, спеціальна рада суду відхилив запит української сторони.

Що чекає на Наумова далі

Суд міста Ніш відправив справу про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова на розгляд апеляційного суду.

Терміну для ухвалення рішення апеляційної судової структури не було оголошено.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що Росія може прихистити колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якщо той свідчитиме проти Зеленського. Наумова в Україні підозрюють у держзраді та сприянню захоплення ЧАЕС окупантами.

Відомо, що Наумов втік з України та проживав кілька місяців у Німеччині. Йому вдалося перетнути кордони ЄС з незадекларованим майном та потрапити до Сербії. Там його затримали 7 червня 2022 року.

Додамо, що у жовтні 2022 року Наумову оголосили ще одну підозру. Слідство встановило, що на посаді керівника державного підприємства той впродовж 2019-2021 років він шахрайством заволодів понад 3,2 млн гривень.