Сербский суд принял решение по делу об экстрадиции экс-генерала СБУ

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: "Схеми"

Бывший генерал СБУ Андрей Наумова, подозреваемый в госизмене, выиграл в Сербии суд относительно своей экстрадиции в Украину. Далее это дело будет рассматриваться одним из апелляционных судов Сербии.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Решение суда в Сербии

Высший суд города Ниш в Сербии принял решение о запросе Украины об экстрадиции бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Сегодня, 12 июля, специальный совет суда отклонил запрос украинской стороны.

Что ждет Наумова дальше

Суд города Ниш направил дело об экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова на рассмотрение апелляционного суда.

Срок для принятия решения апелляционной судебной структуры не был объявлен.

Напомним, СМИ ранее сообщали, что Россия может приютить бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, если он будет свидетельствовать против Зеленского. Наумов в Украине подозревается в госизмене и содействии захвату ЧАЭС оккупантами.

Известно, что Наумов сбежал из Украины и проживал несколько месяцев в Германии. Ему удалось пересечь границы ЕС с незадекларированным имуществом и попасть в Сербию. Там он был задержан 7 июня 2022 года.

В октябре 2022 года Наумову объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что в должности руководителя государственного предприятия на протяжении 2019-2021 годов он мошенничеством завладел более 3,2 млн гривен.