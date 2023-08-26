Сербия отказывается от декларации Крымской платформы, — МИД Сербии

Министр иностранных дел Сербии Ивиц Дачич. Фото: Darko Vojinovic

Министр иностранных дел Сербии Ивиц Дачич заявил, что информация о том, что Сербия присоединилась к Крымской платформе, является искаженной. При этом, несмотря на то, что премьер-министр страны действительно участвовала в мероприятии с помощью видеосвязи, Сербия не давала согласия на содержание декларации, поскольку она не соответствует интересам страны.

Об этом сообщает издание Politika.

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Дачич уточнил, что хотя премьер-министр страны действительно участвовала в мероприятии с помощью видеосвязи, Сербия не давала согласия на содержание декларации, поскольку она не соответствует интересам страны.

По его словам, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за её обеспечение на глобальной арене.

Стоит уточнить, что 23 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о присоединении Сербии, а также ОАЭ и Бахрейна к Крымской платформе, увеличивая общее число ее участников до 67. Напомним, что Крымская платформа была основана по предложению Украины в 2021 году для рассмотрения вопросов, связанных с оккупацией Крыма.

В декларации, принятой на первом саммите в Киеве в 2021 году, ключевыми задачами инициативы были объявлены завершение оккупации Крыма и возвращение региона под юрисдикцию Украины в соответствии с нормами международного права.

Напомним, что в ходе участия в онлайн-саммите Крымской платформы премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Там также убедили поддерживать европейскую интеграцию.

Добавим, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.