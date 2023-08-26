Сербия отказывается от декларации Крымской платформы, — МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Ивиц Дачич заявил, что информация о том, что Сербия присоединилась к Крымской платформе, является искаженной. При этом, несмотря на то, что премьер-министр страны действительно участвовала в мероприятии с помощью видеосвязи, Сербия не давала согласия на содержание декларации, поскольку она не соответствует интересам страны.
Об этом сообщает издание Politika.
Сербия отказывается от декларации Крымской платформы
Дачич уточнил, что хотя премьер-министр страны действительно участвовала в мероприятии с помощью видеосвязи, Сербия не давала согласия на содержание декларации, поскольку она не соответствует интересам страны.
По его словам, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за её обеспечение на глобальной арене.
Стоит уточнить, что 23 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о присоединении Сербии, а также ОАЭ и Бахрейна к Крымской платформе, увеличивая общее число ее участников до 67. Напомним, что Крымская платформа была основана по предложению Украины в 2021 году для рассмотрения вопросов, связанных с оккупацией Крыма.
В декларации, принятой на первом саммите в Киеве в 2021 году, ключевыми задачами инициативы были объявлены завершение оккупации Крыма и возвращение региона под юрисдикцию Украины в соответствии с нормами международного права.
Напомним, что в ходе участия в онлайн-саммите Крымской платформы премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Там также убедили поддерживать европейскую интеграцию.
Добавим, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.