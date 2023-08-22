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Сербія не визнає анексію Криму та Донбасу, — президент Олександр Вучич

22 серпня 2023 15:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сербія не визнає анексію Криму та Донбасу, — президент Олександр Вучич
Президент Сербії Олександр Вучич. Фото: predsedник.rs
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Питання територіальної цілісності України та її регіонів, які були анексовані Росією, завжди були у центрі уваги Сербії. З початку цієї кризи сербська сторона активно висловлювалася на підтримку єдності України.

Про це Вучич повідомив в Афінах після переговорів із Володимиром Зеленським.

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"Ми торкнулися подій в Україні, Косово, Метохії, і я ще раз зауважив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початком конфлікту", — сказав Вучич.

Крім того, після обговорення питань, пов'язаних з Косово та Метохією, глави двох держав висловили своє прагнення до зміцнення взаємовідносин та підтримки територіальної цілісності один одного.

Зеленський висловив подяку за відкритість та чесність обговорення, наголошуючи на значущості дотримання Статуту ООН та недоторканності кордонів. Своєю чергою Вучич високо оцінив рівень порозуміння з українською стороною, висловивши надію на подальше зміцнення зв'язків.

Нагадаємо, що Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду з Росією.

 

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