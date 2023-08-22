Сербия не признает аннексию Крыма и Донбасса, — президент Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: predsednik.rs

Вопросы территориальной целостности Украины и ее регионов, которые были аннексированы Россией, всегда были в центре внимания Сербии. С начала этого кризиса сербская сторона активно высказывалась в поддержку единства Украины.

Об этом Вучич сообщил в Афинах после переговоров с Владимиром Зеленским.

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"Мы затронули события в Украине, Косово, Метохии, и я еще раз заметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с началом конфликта", — сказал Вучич.

Кроме того, после обсуждения вопросов, связанных с Косово и Метохией, главы двух государств выразили свое стремление к укреплению взаимоотношений и поддержке территориальной целостности друг друга.

Зеленский выразил благодарность за открытость и честность обсуждения, подчеркивая значимость соблюдения Устава ООН и неприкосновенности границ. В свою очередь, Вучич высоко оценил уровень взаимопонимания с украинской стороной, выразив надежду на дальнейшее укрепление связей.

Напомним, что Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.