Селезньов пояснив, чим Фінляндія підсилить НАТО

Північний народ має добру історичну пам'ять

З офіційним вступом Фінляндії до НАТО Альянс отримав потужне підкріплення на своєму північному фланзі, на Балтиці. Адже чвертьмільйонна армія фінів добре навчена та оснащена.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Великий "геостратег" путін переграв всіх і насамперед — самого себе, коли до початку повномасштабного вторгнення в Україну висував Заходу свої умови щодо нерозширення НАТО і його повернення взагалі у кордони 1997-го року", — сказав Селезньов.

За його словами, у результаті російський диктатор отримав + 1300 кілометрів додаткового кордону НАТО уздовж росії.

"Варто сказати, що у фінів армія нараховує 250 тисяч осіб і є дуже добре навченою та оснащеною, що кратно підсилить Альянс.

Окрім цього, фіни мають дуже добру і довгу історичну пам'ять на події і 1939-го, і 40-х років зі всіма можливими наслідками", — констатував військовий експерт.

У контексті цього Селезньов звернув увагу на той факт, що фіни достатньо обережно оцінюють можливість розміщення у себе НАТОвських баз, ядерної зброї.

"Але з усім тим у них сил і можливостей більш ніж достатньо для того, щоб за необхідності відбити у росіян бажання робити щось погане. До того ж нагадаю, що російський потенціал не йде ні в яке порівняння з сумарним військово-економічним потенціалом НАТО. Тим більше, що серйозних союзників у росії на сьогодні в світі як таких не існує", — зауважив експосадовець Генштабу.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Фінляндія набула офіційного статусу члена НАТО, ставши таким чином 31 країною, яка увійшла до складу Альянсу.