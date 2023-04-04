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Селезнев объяснил, чем Финляндия усилит НАТО

4 апреля 2023 21:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Северный народ имеет добрую историческую память
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

С официальным вступлением Финляндии в НАТО Североатлантический союз получил мощное подкрепление на своем северном фланге, на Балтике. Ведь четверть миллионная армия финнов хорошо обучена и оснащена.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"Великий "геостратег" путин переиграл всех и прежде всего самого себя, когда до начала полномасштабного вторжения в Украину выдвигал Западу свои условия по не расширению НАТО и его возвращению вообще в границы 1997 года", — сказал Селезнев.

По его словам, в результате российский диктатор получил +1300 километров дополнительной границы НАТО вдоль россии.

"Стоит сказать, что у финнов армия насчитывает 250 тысяч человек и очень хорошо обучена и оснащена, что кратно усилит Альянс.
Кроме этого, у финнов очень хорошая и длинная историческая память на событиях и 1939-го, и 40-х годов со всеми возможными последствиями", — констатировал военный эксперт.

В контексте этого Селезнев обратил внимание на тот факт, что финны достаточно осторожно оценивают возможность размещения у себя НАТОвских баз, ядерного оружия.

"Но со всем тем у них сил и возможностей более чем достаточно для того, чтобы при необходимости отразить у россиян желание делать что-то плохое. К тому же напомню, что российский потенциал не идет ни в какое сравнение с суммарным военно-экономическим потенциалом НАТО. Тем более, что серьезных союзников в россии на сегодня в мире как таковых не существует", — отметил экс-чиновник Генштаба.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Финляндия приобрела официальный статус члена НАТО, став таким образом 31 страной, которая вошла в состав Альянса.

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