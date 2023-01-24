З'ясувалася вигода від "яєчного скандалу" в оборонному відомстві

Старі корупційні схеми працюють і донині

Скандал навколо закупівель продуктів харчування для потреб Міністерства оборони за завищеними цінами може бути вигідним окремим українським політикам. І стоїть за цим перерозподіл посад, квот або сфер впливу.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

"Цілком очевидно, що цей галас здійнявся не просто так. Можливо, таким чином відбуваються певні процеси з перерозподілом або сфер впливу, або ж квот чи посад", — припустив Селезньов.

При цьому він не виключає, що в українському оборонному відомстві залишилися старі корупційні схеми.

"Є певні сталі процедури у частині закупівель матеріально-технічних засобів. Те, що ці схеми працюють багато років, — очевидно. У цей раз так само відпрацьовувалися ті ж самі корупційні алгоритми, що й раніше", — сказав військовий експерт.

За його словами, та ж сама історія, була при попередній "злочинній" владі.

А отже, не виключив Селезньов, старі схеми працюють так само і зараз: купується комплект продуктів і завдяки маніпуляціям створюються умови для перемоги на тендерах на користь певних зацікавлених осіб.

Що сталося навколо Міноборони

За інформацією українських ЗМІ, у Міністерстві оборони закуповують продукти для української армії дорожче до трьох разів. Зокрема, яйця коштують 17 грн.

Своєю чергою, в Міноборони України заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування для військовослужбовців, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Водночас очільник оборонного відомства Олексій Резніков відреагував на скандал та навів шість причин, якими пояснив, "несправедливі" ціни.