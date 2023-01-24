Выяснилась выгода от "яичного скандала" в оборонном ведомстве

Старые коррупционные схемы работают и по сей день

Скандал вокруг закупок продуктов питания для нужд Министерства обороны Украины по завышенным ценам может быть выгоден отдельным украинским политикам. И стоит за этим перераспределение должностей, квот или сфер влияния.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

"Совершенно очевидно, что эта шумиха поднялась не просто так. Возможно, таким образом происходят определенные процессы с перераспределением или сфер влияния, или же квот или должностей", — предположил Селезнев.

При этом он не исключает, что в украинском оборонном ведомстве остались старые коррупционные схемы.

"Есть определенные постоянные процедуры в части закупок материально-технических средств. То, что эти схемы работают много лет, — очевидно. В этот раз так же отрабатывались те же коррупционные алгоритмы, что и раньше", — сказал военный эксперт.

По его словам, та же история, была при предыдущей "преступной" власти.

Следовательно, не исключил Селезнев, старые схемы работают так же и сейчас: покупается комплект продуктов и благодаря манипуляциям создаются условия для победы на тендерах в пользу определенных заинтересованных лиц.

Что произошло вокруг Минобороны

По информации украинских СМИ, в Министерстве обороны закупают продукты для украинской армии дороже трех раз. В частности, яйца стоят 17 грн.

В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания для военнослужащих, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

В то же время, глава оборонного ведомства Алексей Резников отреагировал на скандал и привел шесть причин, которыми объяснил, "несправедливые" цены.