Выяснилась выгода от "яичного скандала" в оборонном ведомстве

Селезнев озвучил три причины скандала вокруг закупок продуктов для ВСУ
Скандал вокруг закупок продуктов питания для нужд Министерства обороны Украины по завышенным ценам может быть выгоден отдельным украинским политикам. И стоит за этим перераспределение должностей, квот или сфер влияния.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Совершенно очевидно, что эта шумиха поднялась не просто так. Возможно, таким образом происходят определенные процессы с перераспределением или сфер влияния, или же квот или должностей", — предположил Селезнев.
При этом он не исключает, что в украинском оборонном ведомстве остались старые коррупционные схемы.
"Есть определенные постоянные процедуры в части закупок материально-технических средств. То, что эти схемы работают много лет, — очевидно. В этот раз так же отрабатывались те же коррупционные алгоритмы, что и раньше", — сказал военный эксперт.
По его словам, та же история, была при предыдущей "преступной" власти.
Следовательно, не исключил Селезнев, старые схемы работают так же и сейчас: покупается комплект продуктов и благодаря манипуляциям создаются условия для победы на тендерах в пользу определенных заинтересованных лиц.
Что произошло вокруг Минобороны
По информации украинских СМИ, в Министерстве обороны закупают продукты для украинской армии дороже трех раз. В частности, яйца стоят 17 грн.
В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания для военнослужащих, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.
В то же время, глава оборонного ведомства Алексей Резников отреагировал на скандал и привел шесть причин, которыми объяснил, "несправедливые" цены.